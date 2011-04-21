Если начальник не отпускает: как поступить, если отказывается подписывать заявление на увольнение

Рассказываем, имеет ли право начальник препятствовать увольнению сотрудника.

Решение директора не подписывать ваше заявление об уходе юридической силы не имеет. Закон находится на стороне сотрудника: согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, для запуска процедуры расторжения договора достаточно одностороннего письменного обращения сотрудника. Нужно просто известить компанию о своем решении за две недели. Этот временной буфер дается организации для передачи дел, но по взаимному согласию с руководством срок может быть сокращен или отменен вовсе. Важно понимать, что у работодателя нет законного инструмента, чтобы запретить вам уволиться, рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

Подпись руководителя на вашем документе является формальностью и служит исключительно для внутреннего информирования бухгалтерии и отдела персонала. Правовые нормы основаны на принципе свободы труда, поэтому процедура носит уведомительный характер. Для закона существует только одна необходимая подпись — ваша собственная. Виза начальника никак не влияет на легитимность прекращения контракта, она лишь запускает административную работу внутри фирмы. Ваша задача — заявить о намерении уйти, а не получить на него официальное разрешение.

Если вы столкнулись со стеной непонимания и руководитель блокирует подачу документа, необходимо обеспечить себе доказательство уведомления. Самый простой путь — зайти к секретарю или в кадровую службу и попросить зарегистрировать входящую корреспонденцию, оставив у себя копию с отметкой о получении и датой. Если вам заблокировали пропуск или канцелярия отказывается ставить штамп о принятии, воспользуйтесь услугами Почты России. Отправьте заявление заказным отправлением с описью вложения на официальный юридический адрес компании — именно он зафиксирован в ЕГРЮЛ. Срок отработки начнет отсчитываться со следующего дня после даты вручения конверта представителю организации, что будет подтверждено почтовым уведомлением. Пересылка обычного скана по e-mail не имеет юридической силы : она сработает только при наличии у вас усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и если внутренний регламент предприятия предусматривает официальный кадровый электронный документооборот.

Как только уведомление признано доставленным одним из законных способов, отрабатывайте положенный срок без нарушений трудовой дисциплины. По прошествии четырнадцати дней ваши правовые обязательства перед работодателем аннулируются автоматически, поэтому отсутствие финального приказа об увольнении не мешает вам просто забрать вещи и уйти. Тем не менее, будьте начеку в свой последний день: если бухгалтерия уклоняется от выдачи расчета, а отдел кадров не возвращает трудовую книжку или справку СТД-Р, компания немедленно переходит в статус нарушителя закона.

В таком случае пора переходить к активной защите своих прав через надзорные органы. Вы можете направить жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ), прокуратуру или составить исковое заявление в суд. Главное здесь — не пропустить процессуальные сроки исковой давности. На оспаривание самого факта увольнения законом отведен всего один месяц с момента получения трудовой книжки на руки. А вот если проблема заключается в невыплаченных отпускных, премиях или окладе, у вас есть гораздо больше времени — целый год с даты, когда эти средства должны были поступить на счет.

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Фото: unsplash (Nick Morrison)