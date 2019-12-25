Как сотруднику законно изменить свой график работы

Как рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова, закон не запрещает работнику выступать инициатором изменения своего трудового графика, однако для этого требуется согласие второй стороны.

Суть такой инициативы заложена в статье 72 Трудового кодекса РФ : любые отклонения от первоначальных условий контракта, будь то часы присутствия в офисе или время отдыха, легитимны лишь при обоюдном одобрении. Иными словами, у специалиста есть полное право предложить новую схему работы, и если администрация сочтет это допустимым, договоренности будут официально обновлены.

Чтобы запустить процесс смены рабочего графика, сотруднику необходимо составить служебную записку на имя директора организации. Строгих требований к форме нет, но текст должен содержать конкретные параметры желаемого расписания, число трудовых дней, вескую аргументацию просьбы и период действия новых правил, если они носят временный характер.

Администрация анализирует обращение и оставляет за собой выбор — удовлетворить запрос или дать обоснованный отказ из-за специфики бизнес-процессов. При достижении взаимопонимания подписывается дополнительное соглашение к основному договору, где детально фиксируются новые временные границы и финансовые последствия, например, пересчет оклада с учетом фактически отработанных часов.

В большинстве случаев работодатель может отклонить инициативу подчиненного без объяснения причин, но существуют исключения, когда закон встает на сторону сотрудника. Согласно статье 93 ТК РФ, компания обязана по первому требованию установить неполное рабочее время для беременных женщин, а также родителей детей до четырнадцати лет (или ребенка-инвалида до его совершеннолетия). Аналогичное безусловное право имеют граждане, осуществляющие уход за тяжелобольным членом семьи, что подтверждается соответствующим медицинским документом. Кроме того, статья 92 ТК РФ наделяет сотрудников с инвалидностью I и II групп правом на сокращенную трудовую неделю длительностью максимум тридцать пять часов.

Работодатель тоже обладает рычагами для корректировки графиков, но действовать в одностороннем порядке он может только опираясь на статью 74 ТК РФ. Пересмотр привычного уклада допускается исключительно под давлением объективных обстоятельств — кардинальной перестройки технологических цепочек или масштабной реорганизации структуры компании, когда старые графики физически невозможно соблюдать. В этом случае дирекция должна вручить каждому члену коллектива официальное уведомление о переменах минимум за шестьдесят календарных дней до их старта. Если специалист отказывается принимать новые условия, ему обязаны предоставить список других свободных позиций внутри фирмы. Когда подходящих вакансий нет или человек от них отказывается, контракт прекращается согласно пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ. При этом важно помнить: попытка навязать новый график без документально подтвержденных производственных причин является грубым нарушением закона.

Фото: unsplash (Israel Andrade)