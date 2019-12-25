"Народный фронт" передал в зону СВО три автомобиля из Петербурга

Три "машины победы" отправились на краснолиманское направление.

Региональное отделение "Народного фронта" передало в зону СВО три автомобиля. Машины ранее работали в "ВОЕНМЕХе", санатории "Царскосельский" и НИИ синтетического каучука имени Лебедева.

Автомобили отправляются на краснолиманское направление в 67-й мотострелковый дивизион. Все машины в отличном техническом состоянии. Некоторые из них — так называемые "машины победы" — раньше перевозили ветеранов Великой Отечественной войны, которые передали бойцам свои пожелания скорейшей победы.

Транспорт задействуют для перевозки личного состава и других задач.

Ранее мы сообщили о том, что китайские авто приходят на замену привычным для россиян маркам.

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