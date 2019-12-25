В Сапёрном переулке обрушились леса с исторического здания

На реконструкции дома в Сапёрном переулке упали строительные леса.

В центре Северной столицы, в Сапёрном переулке, дом 20, произошло ЧП. На площадке, где идёт реконструкция, обрушились строительные леса. Всё случилось в четверг, 24 сентября. Сведений о пострадавших пока нет.

По информации "Фонтанки", ссылающейся на свидетеля, падающие конструкции пробили крышу и стену пристройки, используемой как паркинг. На месте ЧП дежурят сотрудники МЧС. Территория вокруг оцеплена.

Согласно базе СПАРК, объект числится за московской фирмой "Динас". Историческое здание в центре города переделывают под гостиницу. Работы на объекте продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции и был задержан после стрельбы по колесам.

Фото: Piter.TV