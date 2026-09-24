В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в убийстве 21-летней давности на родине

Сотрудники Росгвардии Калининского района Петербурга задержали иностранца, находившегося более 20 лет в федеральном розыске за убийство. Предположительно, преступление было совершено на родине.
По информации телеканала "Санкт-Петербург", мигрант пришел в МРЭО на Лабораторном проспекте для оформления документов. При проверке выяснилось, что его разыскивают с февраля 2005 года. Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста. Тогда работники нажали тревожную кнопку.
Наряд вневедомственной охраны быстро прибыл и задержал злоумышленника, после чего доставил приезжего в 21-й отдел полиции. Инициатора розыска уведомили о местонахождении убийцы.
Ранее мы рассказывали о том, что молодой рабочий зарезал коллегу в поселке Кингисеппский.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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