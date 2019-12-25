Молодой рабочий зарезал коллегу в поселке Кингисеппский

Сейчас продолжаются необходимые процессуальные действия, подозреваемого допрашивают.

В Кингисеппском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ.

По версии следствия, вечером 22 сентября в здании общежития для рабочих в поселке Кингисеппский между двумя коллегами произошел конфликт, во время которого 20-летний мужчина нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

На месте преступления работали следователь Кингисеппского межрайонного следственного отдела и полицейские. Сейчас продолжаются необходимые процессуальные действия, подозреваемого допрашивают. Подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что после убийства в Отрадном возбудили уголовное дело.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти