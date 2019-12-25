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Молодой рабочий зарезал коллегу в поселке Кингисеппский
Сегодня, 12:12
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Молодой рабочий зарезал коллегу в поселке Кингисеппский

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Сейчас продолжаются необходимые процессуальные действия, подозреваемого допрашивают.

В Кингисеппском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ. 

По версии следствия, вечером 22 сентября в здании общежития для рабочих в поселке Кингисеппский между двумя коллегами произошел конфликт, во время которого 20-летний мужчина нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом. От полученных травм он скончался до приезда медиков. 

На месте преступления работали следователь Кингисеппского межрайонного следственного отдела и полицейские. Сейчас продолжаются необходимые процессуальные действия, подозреваемого допрашивают. Подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что после убийства в Отрадном возбудили уголовное дело. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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