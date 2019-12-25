Зарплата сменивших профессию петербуржцев выросла в среднем на 30%

Всего по городу было обновлено более 650 тысяч резюме, а тенденция охватила свыше 500 профессий.

С начала 2026 года петербуржцы сменили профессиональную сферу по примерно 3 тыс. различных сценариев. Об этом свидетельствуют данные рекрутингового портала hh.ru. Всего по городу было обновлено более 650 тысяч резюме, а тенденция охватила свыше 500 профессий.

Аналитика показывает, что в 2026 году сотрудники стали активнее менять профессии и выходить на новые для себя роли. Например, люди достаточно часто переходят из физического труда на так называемые "офисные профессии". Средний прирост дохода при карьерном переходе в этом году составляет 30%, отметила руководитель направления "Навыки и карьера" hh.ru Марина Дорохова.

Наиболее массовые траектории смены работы выглядят следующим образом: грузчики становятся кладовщиками или начальниками склада (рост дохода с 66,6 тыс. до 104,2 тыс. рублей), слесари переходят на позиции начальников участков (с 84 тыс. до 110 тыс.). Официанты устраиваются менеджерами по продажам (с 40 тыс. до 110 тыс.), кассиры переучиваются на бухгалтеров (с 30 тыс. до 90 тыс.).

Компьютерные мастера уходят в backend-разработку (с 98,5 тыс. до 200,5 тыс. рублей), системные администраторы возглавляют отделы ИТ-инфраструктуры (с 70 тыс. до 140 тыс.), frontend-разработчики осваивают fullstack (с 150,5 тыс. до 300,8 тыс.), а дата-сайентисты становятся ML-инженерами (с 200,8 тыс. до 400 тыс. рублей и выше).

Ранее стало известно, почему сотрудники в Петербурге идут на "тихое увольнение".

Фото: Piter.TV