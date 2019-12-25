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Уроженец Астрахани, который ограбил петербуржца, ответит перед судом
Сегодня, 13:09
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Уроженец Астрахани, который ограбил петербуржца, ответит перед судом

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Потерпевший передал денежные средства фигуранту, и он скрылся.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего уроженца Астрахани, которому вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 

По информации надзорного ведомства, в июне фигурант, находясь возле дома 31 по Индустриальному проспекту, заметил прохожего, подошел к нему и потребовал отдать ценное имущество. Когда мужчина отказал, злоумышленник достал нож и начал угрожать убийством. Потерпевший передал ему денежные средства, и обвиняемый скрылся. 

Уголовное дело направлено прокуратурой в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: ограбление магазина на Васильевском острове обернулось уголовным делом. Задержанный, угрожая ножом продавцу, схватил с прилавка товар на сумму 1,2 тыс. рублей и убежал. 

Фото: Piter.TV 

Теги: разбой, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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