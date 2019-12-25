Рынок бургерных в Петербурге вырос на 3% за год

С сентября 2024 по сентябрь 2025 года общее число бургерных в городах-миллионниках выросло на 47%.

В Петербурге зафиксирован рост сегмента быстрого питания, специализирующегося на бургерах. По данным сервиса 2ГИС, к сентябрю 2026 года количество таких заведений в Северной столице увеличилось на 3% и достигло 444 точек.

Однако общероссийский тренд для крупных городов сменился на отрицательный. В целом по городам-миллионникам за год (с сентября 2025 по сентябрь 2026 года) число бургерных сократилось на 1%, составив 2,4 тысячи точек. Тенденции в регионах сильно различаются:

Лидеры роста: Уфа (+10%, до 81 точки), Новосибирск (+9%, до 111 точек) и Екатеринбург (+6%, до 115 точек). Наибольшее падение зафиксировано в Ростове-на-Дону (-14%, до 76 точек) и Нижнем Новгороде (-13%, до 72 точек). В Москве количество заведений уменьшилось на 3%, но столица сохраняет лидерство, удерживая более трети всех бургерных в миллионниках.

Эксперты отмечают резкое замедление рынка после периода взрывного роста годом ранее. С сентября 2024 по сентябрь 2025 года общее число бургерных в городах-миллионниках выросло на 47%. В Москве тогда прирост составлял 40%, а в Петербурге – рекордные 55%.

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