На платформе Новая Охта задержан пенсионер за продажу кинжала

Возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ ("Незаконный сбыт оружия").

В ходе оперативных действий на станции Новая Охта сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД на транспорте задержали 71-летнего местного жителя. Он пытался незаконно реализовать холодное оружие.

Как выяснилось, мужчина разместил на популярном сайте объявление о продаже кинжала, рассчитывая выручить 5 тысяч рублей. При передаче товара покупателю, без необходимых разрешительных документов, продавец был взят с поличным. Экспертиза подтвердила: изъятое изделие – это кинжал, созданный по образцу британского боевого ножа Fairbairn-Sykes. Оружие произведено промышленным способом и относится к категории колюще-режущего холодного оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ ("Незаконный сбыт оружия"). Максимальное наказание по этой статье – до четырех лет лишения свободы. На данный момент подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее полиция Петербурга задержала на Витебском вокзале петербурженку, находившуюся в федеральном розыске за крупную кражу.

Фото: Пресс-служба СПб-Витебского ЛО МВД России на транспорте