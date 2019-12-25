Полиция Петербурга задержала на Витебском вокзале петербурженку, находившуюся в федеральном розыске за крупную кражу

игурантка была доставлена в дежурную часть транспортной полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками патрульно-постовой службы Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте при помощи автоматизированной системы "Сфера" была выявлена гражданка, числящаяся в федеральном розыске. Задержание произошло на территории Витебского вокзала, сообщает пресс-служба СПб-Витебского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе проверки документов установлено, что 36-летняя местная жительница скрывается от УМВД по Красносельскому району. Она проходит подозреваемой по уголовному делу о краже в крупном размере (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Фигурантка была доставлена в дежурную часть транспортной полиции для дальнейшего разбирательства. Информация о её местонахождении передана инициатору розыска.

МВД напоминает: если вы располагаете сведениями о лицах, находящихся в розыске, просьба сообщить об этом по телефону доверия 8 (800) 200-16-02.

Ранее транспортная полиция задержала другую гражданку в федеральном розыске на Витебском вокзале. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ – привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте