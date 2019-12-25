Майор ВСУ выступил со срочным призывом к украинцам

Юрий Федоренко обратился к украинцам с очередным условием.

Майор Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко призвал соотечественников, оставшихся на территории страны, готовиться к тяжелой зиме из-за отключений электроэнергии. Соответствующий комментарий украинский военнослужащий дал журналистам из новостного издания "Фокус".

Если у вас есть возможность установить дополнительные аккумуляторы в подъезде, приобрести уже сегодня электрогенератор, если этого еще не сделали городские власти в связи с дефицитом бюджета и очень высокой потребностью в организации этих мероприятий, подумайте об этом уже сегодня. Юрий Федоренко, майор ВСУ

Военнослужащий добавил, что что у властей страны сейчас недостаточно денежных средств и производственных мощностей для того, чтобы полностью подготовиться к отопительному сезону.

Майор ВСУ Луценко: надо было слушать заявления Путина, он дает четкие сигналы.

Фото: YouTube / FREEДOM