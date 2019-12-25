Майор ВСУ выступил со срочным призывом к украинцам

Майор Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко призвал соотечественников, оставшихся на территории страны, готовиться к тяжелой зиме из-за отключений электроэнергии. Соответствующий комментарий украинский военнослужащий дал журналистам из новостного издания "Фокус".
Если у вас есть возможность установить дополнительные аккумуляторы в подъезде, приобрести уже сегодня электрогенератор, если этого еще не сделали городские власти в связи с дефицитом бюджета и очень высокой потребностью в организации этих мероприятий, подумайте об этом уже сегодня.
Юрий Федоренко, майор ВСУ
Военнослужащий добавил, что что у властей страны сейчас недостаточно денежных средств и производственных мощностей для того, чтобы полностью подготовиться к отопительному сезону.
Майор ВСУ Луценко: надо было слушать заявления Путина, он дает четкие сигналы.
Фото: YouTube / FREEДOM
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