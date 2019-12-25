Футбольная команда "Динамо-СПб" вернулась на первую строчку турнирной таблицы

Они обыграли "Тверь" со счетом 3:2.

Футбольный матч между "Динамо-СПб" и "Тверью" закончилась в пользу хозяев. Бело-голубые победили со счётом 3:2 и вернулись на первую строчку турнирной таблицы, рассказали Piter.TV в пресс-службе ФК "Динамо-СПб".

В первом тайме матча 18-го тура LEON-Второй лиги Б судья назначил два пенальти в ворота тверской команды. На 12-й минуте одиннадцатиметровый удар реализовал Данила Ежков, а на 30-й автором гола стал Александр Масалов.

Футболисты "Твери" воспользовались ошибкой динамовцев на 60-й минуте, и вновь — с точки. Мяч на свой счёт записал Иван Пугачевский. На 83-й минуте Ризван Умаров вернул отрыв от соперника и, опередив вратаря гостей Вячеслава Шатаева, отправил мяч в ворота. Окончательный счёт Иван Пугачевский.

Следующий матч бело-голубым предстоит провести уже во вторник, 11 августа. В рамках матча FONBET Кубка России петербуржцам будет противостоять "ФК 10" Азамата Мусагалиева. Игра пройдёт на стадионе "Кировец" и начнётся в 17:00.

Фото: Динамо-СПб