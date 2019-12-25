Петербургское дерби между "Звездой" и "Динамо" завершилось вничью

Счет был открыт на 11-й минуте.

Петербургское дерби между "Звездой" и "Динамо" в рамках заключительного тура первого круга LEON-Второй лиги Б завершилось со счетом 1:1. Команды обменялись голами уже в дебюте встречи, а во втором тайме зрители больше не увидели забитых мячей.

Счет был открыт на 11-й минуте. Нападающий "Динамо" Алексей Баев вывел бело-голубых вперед, однако хозяева поля практически сразу восстановили равновесие. Уже через две минуты отличился молодой игрок "Звезды" Даниил Вислевский, который отправил мяч в ворота гостей и установил окончательный результат матча.

После перерыва инициативой владело "Динамо". Команда Александра Фомичёва больше контролировала мяч и регулярно создавала давление у ворот соперника, однако реализовать свои моменты не сумела. "Звезда" сумела сохранить ничейный счет до финального свистка.

Ничья не помешала "Динамо" сохранить лидерство во второй группе LEON-Второй лиги Б по итогам первого круга чемпионата. "Звезда" завершила первую половину сезона на девятой строчке турнирной таблицы.

После небольшого перерыва команды вернутся к матчам чемпионата во второй половине июля. "Динамо" 25 июля примет на стадионе "Кировец" "Муром", а "Звезда" днем позже сыграет на выезде против "Чертанова".

Фото: пресс-служба ФК "Динамо-СПб"