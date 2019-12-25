ФК "Динамо-СПб" сыграет со "Звездой" в заключительном туре первого круга

"Динамо" уверенно возглавляет таблицу второй группы, набрав 32 очка.

В субботу, 4 июля, в рамках заключительного тура первого круга LEON-Второй лиги Б состоится петербургское дерби. На стадионе "Нова Арена" встретятся "Динамо" и "Звезда". Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

"Динамо" уверенно возглавляет таблицу второй группы, набрав 32 очка. Петербуржцы продолжают борьбу за повышение в классе и опережают ближайшего преследователя — клуб "Луки-Энергия" — на три очка. "Звезда" перед матчем занимает девятое место, имея в активе 15 баллов.

Для бело-голубых предстоящая встреча станет возможностью укрепить лидерство перед стартом второго круга чемпионата. В прошлом туре команда сыграла вничью с владимирским "Торпедо" (1:1), прервав сразу две продолжительные серии — собственную без пропущенных мячей на домашнем поле и беспроигрышную "сухую" серию соперника.

Последняя встреча двух петербургских клубов состоялась два года назад и завершилась убедительной победой "Динамо" со счётом 7:1. Теперь команды вновь сойдутся в городском дерби, которое станет одним из самых заметных матчей тура.

Фото: пресс-служба ФК "Динамо-СПб"