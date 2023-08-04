Румынская дипмиссия покинула здание на Гороховой улице в Петербурге

Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге прекратило работу. Сотрудники дипломатического представительства покинули здание на Гороховой улице и вывезли имущество.

Как сообщает ТАСС, с фасада здания уже демонтировали государственный флаг Румынии, флаг Европейского союза и вывеску дипломатического учреждения. При этом перед входом пока остаются парковочные ограждения с надписью "Генеральное консульство Румынии".

Закрытие дипмиссии стало ответной мерой российской стороны. Соответствующее решение было принято в июне после действий властей Румынии.

Тогда Министерство иностранных дел России объявило генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. В ведомстве пояснили, что этот шаг последовал после того, как Бухарест отозвал согласие на работу Генерального консульства России в Констанце и также объявил его руководителя персоной нон грата.

Ранее мы сообщили о том, что Генконсульство Израиля возобновило консульские услуги в Петербурге.

Фото: magnific(frimufilms)