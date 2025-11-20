Генконсульство Израиля возобновило консульские услуги в Петербурге
Сегодня, 20:49
Дипломатическое представительство восстановило работу консульского отдела. Посетителям рекомендуют предварительно записываться на прием.

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге восстановило деятельность консульского отдела. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале дипломатического представительства. Подразделение функционирует в обычном режиме. Однако в дипмиссии советуют посетителям предварительно записываться на прием.

Предоставление консульских услуг приостанавливалось 2 марта. Тогда генконсул Ран Гидор отметил, что представительство рассчитывает вернуться к работе в кратчайшие сроки. В июне 2025 года консульство Израиля в Санкт-Петербурге уже сообщало о приостановке деятельности. На это время представительство не оказывало консульские услуги.

