Дэвис: Израиль будет давить на Трампа из-за продления перемирия с Ираном

Экс-полковник уверен в том, что на президента США пытаются повлиять власти Израиля.

Еврейское государство будет давить на американского президента-республиканца Дональда Трампа из-за продления перемирия с Ираном. Такое заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис через социальные сети. Иностранный эксперт пояснил подписчикам, что общественности в США стоит повлиять на политического лидера из Белого дома для того, чтобы вашингтонская администрация пошла на определенные уступки Тегерану и отказалась от возобновления боевых действий на ближневосточной территории.

Хотя сегодня мы и избежали худшего, но большая проблема все еще остается. <…> На Трампа будет оказано огромное давление со стороны Израиля и ястребов войны в его ближайшем окружении, которые, без сомнения, уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать. Дэниел Дэвис, эксперт

Напомним, что во вторник вечером, 21 апреля, глава Белого дома продлил двухнедельное перемирие с Ираном до окончания переговоров за несколько часов до его истечения.

Фото: Daniel Davis Deep Dive