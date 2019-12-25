Дэвис: Израиль будет давить на Трампа из-за продления перемирия с Ираном

Еврейское государство будет давить на американского президента-республиканца Дональда Трампа из-за продления перемирия с Ираном. Такое заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис через социальные сети. Иностранный эксперт пояснил подписчикам, что общественности в США стоит повлиять на политического лидера из Белого дома для того, чтобы вашингтонская администрация пошла на определенные уступки Тегерану и отказалась от возобновления боевых действий на ближневосточной территории.
Хотя сегодня мы и избежали худшего, но большая проблема все еще остается. <…> На Трампа будет оказано огромное давление со стороны Израиля и ястребов войны в его ближайшем окружении, которые, без сомнения, уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать.
Дэниел Дэвис, эксперт
Напомним, что во вторник вечером, 21 апреля, глава Белого дома продлил двухнедельное перемирие с Ираном до окончания переговоров за несколько часов до его истечения.
Дэвис: США готовятся к возобновлению боевых действий против Ирана.
Фото: Daniel Davis Deep Dive
