Дэвис: США готовятся к возобновлению боевых действий против Ирана

В США уверены, что Пентагон восстанавливает силы для дальнейших ударов по исламской республике.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе наращивает собственные военные силы для возобновления боевых действий против Ирана по завершении перемирия на Ближнем Востоке.Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранец отметил в рамках аналитической программы заметил, что недавно лидер Белого дома сделал воинственное заявление по теме. Таким образом политический лидер ответил на прямой вопрос СМИ о том, что будет, когда режим прекращения огня прекратит свое действие. Дональд Трамп без колебаний отметил, что Пентагон будет готов возобновить военные действия в регионе без промедления.

Мы видели множество воздушных перевозок, дополнительные силы, направленные в регион, дополнительные корабли. Так что мы определенно продолжаем наращивать присутствие, и все признаки указывают на это, включая заявление военного министра, который сказал: "Мы полностью готовы и ждем, когда закончится прекращение огня". Дэниел Дэвис, эксперт

Напомним, что 8 апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров между делегациями прошел в Исламабаде в минувшие выходные. Однако это мероприятие завершилось безрезультатно.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen