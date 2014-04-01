Дэвис: высадка в Иране может привести США к унизительному поражению

Экс-полковник США объяснил, чем грозит Вашингтону самоуверенность.

Американская наземная операция в Иране может привести к унизительному поражению вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис через социальные сети. Иностранный эксперт

Попытка может привести к кровопролитию и унизительному поражению, подобного которому мы не видели уже столетие. До недавнего времени ни один враг не мог победить нас в военном плане. Но наша собственная самоуверенность может ввергнуть нас в заведомо проигрышную войну, где мы сами можем преуспеть. Дэниел Дэвис, эксперт

Иностранный аналитик добавил, что лица из США, которые настаивают на наземном вторжении на Ближний Восток, не понимают в реальности того, как устроены боевые действия и с какими логистическими и географическими трудностями придется столкнуться военнослужащим. На выходных Центральное командование Вооруженных сил США заявило о прибытии в регион вооруженного конфликта десантного корабля ВМС USS Tripoli. В ведомстве заметили, что на борту корабля находятся около 3,5 тысячи моряков и морпехов, а также специальная боевая техника.

Дэвис: США не могут открыть Ормузский пролив без серьезных последствий.

