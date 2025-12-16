Ведущая балерина Мариинского театра Любовь Кунакова ушла из жизни

В пресс-службе Мариинского театра сообщили о смерти балерины Любови Кунаковой. Ей было 74 года. Любовь Алимпиевна начала карьеру в 1974 году, была ведущей солисткой Мариинского (тогда ещё Кировского) театра до 1992 года. К числу её лучших партий относятся роли в "Спящей красавице", "Жизели", "Баядерке", "Лебедином озере", "Корсаре" и многих других. Она также выступала на сценах других театров страны.

С 1997 года Кунакова работала педагогом-репетитором Мариинского театра, а позже стала балетмейстером-репетитором. Она занималась переносом классических спектаклей в редакции родного театра на сцены Минска, Афин, Токио и Бразилии.

Любовь Кунакова имела звания заслуженной (1983) и народной артистки РСФСР (1989). Была награждена Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 2025 году стала кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве" за вклад в развитие отечественной художественной сферы и многолетнюю плодотворную деятельность.

