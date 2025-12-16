Туристам за отдых в Петербурге придётся платить больше

Средний чек на поездку в Северную столицу на майские праздники вырос примерно на 5 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что средний чек на отдых в Санкт-Петербурге за год увеличился примерно на пять тысяч рублей. На 4–5 ночей на двоих в Северной столице придётся потратить от 40 до 60 тысяч рублей — без учёта стоимости авиабилетов.

По оценке АТОР, рост цен на внутренний отдых этим летом замедлился. В среднем по рынку повышение сейчас составляет 4–6% — это примерно в два раза меньше, чем в 2025 году. Заметный тренд грядущего сезона — экономия на дороге: туристы всё чаще выбирают личный автомобиль для поездок на близкие расстояния вместо перелёта.

