Дорожный спор на юге Петербурга закончился стрельбой из травмата

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Полиция Московского района задержала 38-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия после дорожного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 28 мая в 01:32 на Краснопутиловской улице. По данным полиции, мужчина в ходе словесной перепалки произвёл несколько выстрелов в сторону троих граждан, после чего скрылся. К счастью, никто не пострадал.

После заявлений от участников конфликта сотрудники уголовного розыска организовали оперативно-розыскные мероприятия. В тот же день подозреваемого задержали по горячим следам у одного из домов на Новоизмайловском проспекте. При задержании у него изъяли травматический пистолет, предположительно использовавшийся при стрельбе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.