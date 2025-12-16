"Чижику" в Петербурге исполнилось десять лет

Сегодня маршруты перевозят более 19 млн пассажиров в год.

Ровно десять лет назад, 30 мая 2016 года, было заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети "Чижик" в Красногвардейском районе Петербурга. Документ подписали правительство города и ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК). Как отметил губернатор Александр Беглов, это первый в России опыт концессии в городском рельсовом транспорте.

Благодаря проекту провели комплексную модернизацию сети, которая связала жилой массив Ржевка-Пороховые со станцией метро "Ладожская" и железнодорожной станцией "Ржевка". Построено 38 км трамвайных путей, оборудовано 40 остановочных пунктов, закуплено 23 высокотехнологичных состава. Возведено современное депо на 50 вагонов с полным циклом техобслуживания, внедрена автоматизированная система управления движением. Объём инвестиций превысил 15 млрд рублей.

Фото: Смольный

Движение по маршруту №8 запустили в марте 2018 года, а в сентябре 2019 года заработали все четыре маршрута. Сегодня ТКК перевозит пассажиров по городским тарифам, а система оплаты полностью интегрирована с общегородской. В конце 2025 года концессионер совместно со Сбербанком внедрил технологию GEO-Pay. Ежегодно "Чижик" перевозит более 19 млн человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что авиабилеты из Петербурга подешевели на 10% в начале лета из-за падения спроса.

Фото: Смольный