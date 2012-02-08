Авиабилеты из Петербурга подешевели на 10% в начале лета из-за падения спроса

По данным аналитиков, средняя стоимость перелета на июнь составляет около 10,5 тысячи рублей. Билеты в Сочи стали дешевле на 12-15 процентов по сравнению с прошлым годом.

В июне жители Санкт-Петербурга заметили снижение цен на авиабилеты по внутренним направлениям. Минимальные тарифы на перелеты по России стали дешевле примерно на 10 процентов по сравнению с маем. При этом билеты с багажом подешевели менее заметно — примерно на 5,5 процента за месяц.

Особенно снижение цен ощутили пассажиры, вылетающие из Петербурга. Стоимость перелетов для них сократилась в среднем на 5-6 процентов. Эксперты объясняют такую динамику сезонными изменениями спроса. После майских праздников интерес к внутреннему туризму традиционно снижается, и авиакомпании начинают активнее использовать скидки для заполнения рейсов.

По словам специалистов рынка, за последние месяцы спрос на внутренние авиаперевозки снизился примерно на 2 процента. Наиболее заметно это отразилось на популярных туристических направлениях. Перелеты в Сочи стали дешевле на 12-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Снижение цен также зафиксировано на рейсах в Калининград, Кавказские Минеральные Воды и Махачкалу.

Билет из Москвы в Махачкалу сейчас можно купить примерно за 3 тысячи рублей, а из Петербурга — даже дешевле, до 2,8 тысячи рублей. Однако на самых востребованных маршрутах, где сохраняется высокий пассажиропоток, стоимость перелетов продолжает расти.

