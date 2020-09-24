Ленобласть стала лидером по непроданному жилью в новостройках

В Ленинградской области зафиксирована самая высокая в стране доля непроданных квартир в сданных новостройках. Продажа остатков может занять более двух лет.

Ленинградская область заняла первое место в России по доле непроданных квартир в новостройках на момент ввода домов в эксплуатацию. По оценкам аналитиков bnMAP.pro, значительная часть уже построенного жилья будет реализовываться более двух лет.

На март 2026 года в регионе продано лишь 19% квартир в сданных жилых комплексах. В абсолютных показателях это около 237 тысяч квадратных метров и 6,1 тысячи лотов. При этом общий объем непроданного готового жилья достигает 762 тысяч квадратных метров и 17,4 тысячи квартир, что составляет примерно 61% от введенного фонда.

Эксперты отмечают, что при текущих темпах продаж реализация остатков займет не менее 24 месяцев. Около 10% готовых объектов будут продаваться от одного до двух лет, еще 7% уйдут на рынок в течение года, а небольшая доля реализуется быстрее — в течение полугода.

По данным аналитиков, аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах, однако Ленобласть демонстрирует наиболее выраженный дисбаланс между вводом жилья и спросом. Для сравнения, в Москве и Московской области доля таких проектов составляет около 44%, в Екатеринбурге и Тюмени — 52%, а в Краснодаре — 59%.

Специалисты связывают ситуацию с тем, что значительная часть выручки застройщиков сосредоточена именно в крупных агломерациях, где накопление непроданных остатков особенно заметно.

