Девочка с "маской Бэтмена" не долетела до Петербурга из-за атаки дронов

Самолет Луны из Стамбула не смог приземлиться в Пулково из-за угрозы атак беспилотников и ушел на запасной аэродром в Москву. Врачи в США отказывались удалять опасную родинку или требовали огромные суммы.

Девочка по имени Луна, которую из-за огромного родимого пятна на лице называли "девочкой с маской Бэтмена", снова прилетела в Россию на операцию. Ее семья уже несколько лет борется за здоровье ребенка, которому грозило онкологическое заболевание. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на семью Феннеров.

Семья добирается до Северной столицы уже несколько дней. Самолет девочки, следовавший из Стамбула в Санкт-Петербург, перенаправили в Москву из-за угрозы атаки беспилотников. Теперь предстоит решить, каким образом семью с ребенком доставят в Петербург.

Мама девочки Кэрол призналась, что мечтала покончить с мучениями и травлей со стороны окружающих. В США врачи отказывались удалять опасную родинку или требовали огромные суммы за операцию. Однажды ребенка даже не пустили в храм, назвав проклятым.

Помочь девочке вызвались российские врачи. С 2019 года семья летала в Краснодар, а затем обратилась к петербургским хирургам, которые за два визита удалили Луне около 80 процентов рубцов на лице. После одной из операций девочка, увидев себя в зеркало, расплакалась от счастья.

Мама Кэрол поблагодарила россиян за финансовую помощь. Она призналась, что семья считает Россию еще одной своей родиной, а дочка очень любит православные храмы.

Врач Ольга Филиппова объяснила, что остатки родинки все еще опасны. Она добавила, что из-за политической ситуации в США у семьи аннулировали пожертвования, однако россияне собрали на операцию полтора миллиона рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.

Фото: Piter.TV