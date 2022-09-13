Почти 100 жалоб от петербуржцев поступило на духоту в автобусах в аномально жаркий день. 19 мая термометры в Петербурге показали плюс 30 градусов. Только за полдня 91 человек пожаловался на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. Контролеры "Организатора перевозок" зафиксировали нарушения в 30 автобусах.

Некоторые пассажиры жаловались на слишком сильный поток холодного воздуха, другие — на отсутствие кондиционеров в трамваях. Планируется, что трамваи с кондиционерами обновят в ближайшие годы.

В связи с жарой Комитет по транспорту усилил контроль за температурным режимом в городском наземном общественном транспорте. Перевозчиков и пассажиров заранее предупредили о повышенном внимании к этой проблеме.

Пассажирам напомнили о правилах поездок в жару: не открывать окна и люки, чтобы не снижать эффективность работы кондиционера. Также стоит учитывать пиковые нагрузки, когда климатическим системам требуется больше времени для охлаждения салона. Всего на городские маршруты ежедневно выходит около 5 тысяч единиц транспорта, большинство из которых работают исправно.

