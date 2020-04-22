В Петербурге нашли неподвижного подростка с разбитой головой

В Петербурге 15-летний подросток попал в больницу с серьезными травмами после падения с поезда. Об этом сообщает Росгвардия региона.

Молодого человека обнаружили между путепроводом Ораниенбаумской электрической линии и станцией "Мартышкино". Юноша лежал неподвижно. Предположительно, он является зацепером, который залез на поезд, но в какой-то момент не удержался и упал.

Когда на место прибыли росгвардейцы, выяснилось, что у пострадавшего травма головы, из которой текла кровь. Помимо этого, школьник периодически терял сознание.

В ведомстве сообщили, что до приезда медиков росгвардейцы находились рядом с пострадавшим и сигнализировали проезжавшим поездам, чтобы машинисты сбавили скорость на данном участке.

Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Известно, что он учится в одной из школ Петергофа.

