Госдума: работающим пенсионерам предлагают давать дополнительный отпуск
Сегодня, 17:14
44
Отдых поможет пожилым людям восстанавливать здоровье после смен.

В Госдуме готовят проект закона о дополнительном отдыхе для людей серебряного возраста, которые работают на пенсии. Речь идет о трех дополнительных днях, их хотят внести в ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, изменения могут внести в трудовой кодекс страны. Определять длительность такого отпуска компании будут в соответствии с внутренними правилами, однако есть обязательный пункт: продолжительность не может быть менее трех календарных дней. 

По мнению авторов проекта, в стране сокращается количество работающих россиян. В такой ситуации пенсионеры приобретают большое значение для экономики России. Дополнительные дни отдыха позволят сотрудникам восстанавливаться после смен и работать эффективнее. 

Ранее сообщалось, почему опасно покупать жилье у пенсионеров. Юрист Яна Бондаренко отметила, что пожилые люди могут продать квартиру, а затем оспорить сделку с помощью так называемого состояния невменяемости.

