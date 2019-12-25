В Пулково задержали 41 самолет и отменили 13 рейсов

К 16:26 над Ленинградской областью сбили восемь беспилотников.

На 16:00 19 мая в петербургском аэропорту Пулково более чем на два часа задержали 41 самолет, на вылет отменили 13 рейсов, а на запасных ожидается 14 бортов. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

С момента открытия воздушного пространства обслужено три рейса и 409 пассажиров.

Ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты с 15:04. Напомним, вводили меру для обеспечения безопасности полетов. К 16:26 над Ленинградской областью сбили восемь беспилотных летательных аппаратов. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

