В Пулково задержали 41 самолет и отменили 13 рейсов
Сегодня, 16:57
К 16:26 над Ленинградской областью сбили восемь беспилотников.

На 16:00 19 мая в петербургском аэропорту Пулково более чем на два часа задержали 41 самолет, на вылет отменили 13 рейсов, а на запасных ожидается 14 бортов. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. 

С момента открытия воздушного пространства обслужено три рейса и 409 пассажиров. 

Ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты с 15:04. Напомним, вводили меру для обеспечения безопасности полетов. К 16:26 над Ленинградской областью сбили восемь беспилотных летательных аппаратов. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

Ранее на Piter.TV: экзамены в Петербурге перенесут при угрозе БПЛА и ракетных атаках. 

