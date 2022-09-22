За ночь над Россией сбили более 300 БПЛА

В том числе, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской областей.

315 украинских БПЛА сбили над России за минувшую ночь. Их обнаружили и уничтожили ПВО Минобороны страны. Беспилотники фиксировались над 20 территориями.

В частности, вражеские беспилотные аппараты перехватили над акваторией Азовского моря, над Республикой Крым, а также Краснодарским краем, Воронежской, Липецкой, Новгородской, Псковской и Рязанской областями. При обнаружении обломков россиянам рекомендуют обращаться по телефону 112. Также советуют не приближаться и не трогать небезопасные предметы. Кроме того, нежелательна фото и видео съемка беспилотников, это может быть опасно для жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что в Москве ввели запрет на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников, а также последствиях до официальных сообщений властей. Это нужно для борьбы с распространением недостоверной информации. За нарушения грозят штрафы.

