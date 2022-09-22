В Калининском районе Петербурга задержан мужчина, стрелявший из пневматики по прохожим с балкона

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

15 мая в полицию Калининского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что в неё стреляли с балкона четвёртого этажа дома №15, корпус 1 по Меншиковскому проспекту. Об эом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, конфликт начался после того, как она с друзьями шла мимо дома и получила замечание от неизвестного мужчины, находившегося наверху. Словесная перепалка переросла в то, что мужчина достал пневматическое ружьё и произвёл выстрел в их сторону.

18 мая подозреваемый был задержан: им оказался 44-летний местный житель. В ходе обыска у него изъяли пневматическую винтовку и патроны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Мужчина помещён под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее юристы прокомментировали взрыв игрушки с петардами на детской площадке в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти