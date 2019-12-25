Эксперты прокомментировали взрыв игрушки с петардами на детской площадке в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга системы видеонаблюдения помогли быстро установить личности школьников, устроивших опасный эксперимент на детской площадке. Подростки начинили плюшевую игрушку петардами и взорвали её, что могло привести к трагедии. Как сообщил глава местной администрации Андрей Хорт, инцидент произошёл 14 мая у дома № 55 по улице Маршала Блюхера. Четверо мальчиков, в том числе ученики из соседнего Невского района, решили посмотреть, как разлетится игрушка после взрыва. По счастливой случайности, рядом не оказалось маленьких детей.

Благодаря камерам системы "Безопасный город" злоумышленников удалось оперативно идентифицировать. В настоящее время с ними и их родителями проведены профилактические беседы. В ближайшее время всех четверых вызовут на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.

Юристы в беседе с spb.aif.ru отмечают, что действия подростков могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство с отягчающими обстоятельствами, что грозит постановкой на учёт и штрафами для родителей. Психологи подчёркивают, что подобные поступки свидетельствуют о недостатке эмпатии и могут привести к более серьёзным последствиям.

