В Петербурге стартовала программа "Сертификат на пошив" для поддержки дизайнеров

В Петербурге объявлен старт приёма заявок на участие в программе "Сертификат на пошив". Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Инициатива призвана поддержать локальных дизайнеров и швейные производства. Она позволяет брендам запускать новые коллекции, а фабрикам – обеспечивать себя стабильными заказами.

За 2024–2025 годы к программе присоединились 76 дизайнеров и 25 петербургских производств. Их совместная работа позволила выпустить более 23 тысяч изделий на общую сумму, превышающую 44 миллиона рублей.

В этом году размер компенсации для участников был увеличен: теперь она составляет до 490 тысяч рублей. Для помощи в подготовке и проверке документов дизайнеры могут обратиться в Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вице-губернатор призвал петербургских модельеров воспользоваться этой возможностью для развития своих брендов.

