Пиотровский назвал "вооружённым вандализмом" инцидент с посетителем на императорском троне

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский резко осудил поступок посетителя, который забрался на Большой императорский трон в Георгиевском зале, назвав это "актом вооружённого вандализма". Об этом он заявил журналистам, комментируя инцидент, произошедший накануне.

Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженным. (...) Мы имеем дело не с невинным перформансом или шоу, а с сознательным препятствованием исполнению функций важнейшей культурной институции. Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа

17 мая около 14:00 мужчина зашёл за ограждение и сел в тронное кресло. Сотрудники музея немедленно вызвали Росгвардию. Наряд вневедомственной охраны совместно с службой безопасности Эрмитажа задержал 45-летнего нарушителя, который вёл себя агрессивно и оказывал сопротивление. При досмотре у него был обнаружен небольшой нож, спрятанный в обуви. После этого мужчину передали полиции.

Вандальные акции ведут к усилению мер защиты, что сильно осложняет и будет осложнять пребывание в музее, и так отягощенное мерами безопасности. (...) Музей нуждается в серьезной защите от этой не новой, но заразной беды. Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа

Директор Эрмитажа подчеркнул, что речь идёт не о перформансе, а о сознательном препятствовании работе важнейшей культурной институции.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что из-за неадекватного поведения мужчина был направлен в специализированное медицинское учреждение для обследования. Полиция продолжает проверку всех обстоятельств произошедшего.

