  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К 323-летию Петербурга вымоют фасады 5 тыс. зданий
Сегодня, 15:43
178
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К 323-летию Петербурга вымоют фасады 5 тыс. зданий

0 0

Проведенные работы будут контролировать в формате онлайн.

Петербург продолжает подготовку к 323-летию: до 22 мая органы власти, у которых есть свои здания, должны привести их в порядок. Речь идет о школах, детских садах, молодежных центрах и о других социальных объектах. Важно вымыть объекты и очистить от надписей вандалов. Соответствующее поручение дал вице-губернатор Евгений Разумишкин, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Проведенные работы будут контролировать в формате онлайн. В закрытую систему ответственные за содержание загружают по два фото – до и после. Специалисты ГАТИ проводят выборочный контроль почти 5 тыс. зданий, при выявлении замечаний сведения сразу направляют на устранение. 

Дополнительно все адреса включены в маршрут восьми нейросетевых комплексов "Городовой". Они в автоматическом режиме выявляют посторонние надписи на фасадах зданий. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: вице-губернатор Разумишкин оценил фасады петербургских зданий с воды. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гати, день города
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии