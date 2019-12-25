К 323-летию Петербурга вымоют фасады 5 тыс. зданий

Петербург продолжает подготовку к 323-летию: до 22 мая органы власти, у которых есть свои здания, должны привести их в порядок. Речь идет о школах, детских садах, молодежных центрах и о других социальных объектах. Важно вымыть объекты и очистить от надписей вандалов. Соответствующее поручение дал вице-губернатор Евгений Разумишкин, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Проведенные работы будут контролировать в формате онлайн. В закрытую систему ответственные за содержание загружают по два фото – до и после. Специалисты ГАТИ проводят выборочный контроль почти 5 тыс. зданий, при выявлении замечаний сведения сразу направляют на устранение.

Дополнительно все адреса включены в маршрут восьми нейросетевых комплексов "Городовой". Они в автоматическом режиме выявляют посторонние надписи на фасадах зданий.

