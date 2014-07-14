Транспортные полицейские раскрыли кражу часов за 120 тыс. рублей в Пулково

Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу брендовых часов в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 18 мая.

В дежурную часть обратилась 38-летняя местная жительница, заявившая, что у нее пропал аксессуар стоимостью в 120 тыс. рублей. Похитила имущество 54-летняя уроженка Владивостока.

Во время предполетного досмотра потерпевшая положила часы в контейнер. В этот момент злоумышленница спрятала их в свою сумку и проследовала к выходу на посадку. В отношении последней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Пока туристке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО