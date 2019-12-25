Женщина обокрала магазин одежды на Невском проспекте на 132 тыс. рублей
Сегодня, 12:11
Росгвардейцы Центрального района Петербурга задержали похитительницу одежды из магазина на Невском проспекте. 

Вечером 12 мая женщина, находясь в торговом зале, надела на себя несколько вещей и собралась уходить. Продавцу она заявила, что скоро вернется, и за все заплатит муж. Но супруг так и не появился, а злоумышленница скрылась. В полицию позвонили прохожие: на улице гражданка продолжила конфликт с сотрудниками. 

На месте поймали 32-летнюю местную жительницу, сумма ущерба составила 132 тыс. рублей. Ее увезли в 76-й отдел, похищенное изъято. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец избил мужчину и похитил у него телефон на Светлановском проспекте. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, росгвардия
