СПбГУ и "Бионика 2.0" объединяют усилия для развития инновационного протезирования

Сотрудничество будет опираться на уникальную инфраструктуру университета, включая Научный парк СПбГУ с 26 ресурсными центрами и Клинику высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова.

В четверг, 4 июня, на полях Петербургского международного экономического форума Санкт-Петербургский государственный университет и биотех-компания "Бионика 2.0" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие технологий в области инновационного протезирования и медицинской реабилитации.

Данное соглашение стало логическим продолжением работы, начатой весной с учреждением в СПбГУ Научно-образовательного центра технологий протезирования и реабилитации.

Партнерство предполагает реализацию нескольких ключевых направлений: совместная разработка и реализация образовательных программ, организация практик и стажировок для студентов, участие экспертов "Бионики 2.0" в аттестационных и научных комиссиях университета и проведение совместных научно-исследовательских и инновационных работ. Как отметили в компании, сотрудничество будет опираться на уникальную инфраструктуру университета, включая Научный парк СПбГУ с 26 ресурсными центрами и Клинику высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов на ПМЭФ подтвердил поддержку Кубы в условиях санкций и обсудил сотрудничество.

Фото: пресс-служба "Бионика 2.0"