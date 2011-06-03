Даниил Мироманов вернулся в СКА после двух лет в НХЛ

Армейцы подписали двухлетний контракт с защитником Миромановым.

СКА подписал двухлетний контракт с защитником Даниилом Миромановым, сообщили в петербургском клубе. 29-летний хоккеист возвращается в Санкт-Петербург после двух лет в Северной Америке.

Мироманов уже выступал за "СКА-Неву" в 2020 году, затем играл в КХЛ за "Сочи", где вошёл в десятку самых результативных защитников лиги. После этого отправился в НХЛ, где провёл 94 матча и набрал 23 очка. В прошлом сезоне он преимущественно играл за фарм-клуб "Калгари Флеймз". Теперь защитник вернулся в систему СКА.

Ранее Piter.TV сообщал, что хоккеисты СКА и "Спартака" устроили массовую драку после матча в Петербурге.

Фото: pxhere