Хоккеисты СКА и "Спартака" устроили массовую драку после матча в Петербурге

После матча регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским "Спартаком" на льду "Ледового дворца" произошла массовая драка игроков обеих команд. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 2:1.

Конфликт спровоцировал нападающий СКА Марат Хайруллин. После звука финальной сирены, означавшей конец матча, он бросил шайбу в сторону пустых ворот "Спартака". Это действие возмутило защитника красно-белых Даниила Орлова, который немедленно бросился на Хайруллина, спровоцировав общую потасовку. В стычку также вступили нападающие Валентин Зыков (СКА) и Герман Рубцов ("Спартак").

Это поражение стало для СКА уже седьмым подряд в рамках регулярного чемпионата. Клуб с 43 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (42 очка) расположился на седьмой позиции, сразу за своим сегодняшним соперником.

Фото: Telegram / Хоккейный клуб СКА