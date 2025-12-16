Ожидаются выступления Вани Дмитриенко, Мартина, Моны, Bushido Zho и других популярных исполнителей.

На стадионе "Газпром Арена" 30 мая состоится масштабный фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.3", посвящённый Дню основания Санкт-Петербурга. В пятый раз город дарит молодёжи праздник, где современная культура переплетается с вековыми традициями.

Для фестиваля возведена гигантская сцена с фигурными конструкциями и мультимедийными экранами. Сотни танцоров выступят в едином ритме, а световые и пиротехнические эффекты обещают превратить вечер в сказку. Программа отражает Год единства народов России и Год петербургской культуры, включая юбилеи Прокофьева, Шостаковича, Лихачёва. Режиссёр-постановщик шоу — народный артист России Аскольд Запашный.

Петербург всегда открыт для молодёжи. Это город не только музеев и памятников, а живое и яркое пространство возможностей. "Петровские Ассамблеи" — фестиваль, в котором наше великое прошлое становится источником вдохновения для будущего Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

А накануне вечером на Дворцовой площади прошёл традиционный концерт "Классика на Дворцовой". Выступали итальянские оперные певцы Марко Чапони и Мариам Баттистелли, заслуженный артист России Игорь Головатенко, победительница конкурса Чайковского Мария Баранова и другие. Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии дирижировал Артем Абашев. С хореографическими номерами выступил театр балета имени Леонида Якобсона.

