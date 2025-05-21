Стало известно, как будет выглядеть сцена "Петровских ассамблей"

Гостей ждет масштабная сцена размером 30х60 м, украшенная башнями и конструкциями с экранами общей площадью свыше 1100 кв.м., высота которой составит примерно два метра.

Фестиваль музыки и танца "Петровские Ассамблеи 3.2.2", приуроченный ко Дню города, состоится 1 июня на петербургской арене "Газпром". Гостей ждет масштабная сцена размером 30х60 м, украшенная башнями и конструкциями с экранами общей площадью свыше 1100 кв.м., высота которой составит примерно два метра, пишет "Петербургский дневник".

Особое внимание привлекут приглашенные звезды — вокалист MACAN и исполнительница Scirena. Среди участников также значатся белорусы nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, дальневосточная команда Tritia и прочие известные артисты.

Стоимость входных билетов на трибуны установлена символическая — всего 322 руб., символизируя трехсот двадцать второй юбилей Петербурга. Часть билетов распространится среди молодежи безвозмездно благодаря партнерам фестиваля.

Посетителей ждут яркие визуальные эффекты и фейерверки. Вход откроется в 16:30, основное действо начнется в 18:00 с выступлений артистов и диджеев.

Ранее мы сообщили о том, что за I квартал туристический налог принес Петербургу 191 млн рублей.

Фото: предоставлено организаторами