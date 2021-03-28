За I квартал туристический налог принес Петербургу 191 млн рублей

Город рассчитывает собрать в 2025 году 1,2 миллиарда рублей туристического налога.

Петербург собрал за первый квартал текущего года всего 15% ожидаемых доходов от введённого туристического налога. Предполагается, что в последующие месяцы, особенно в разгар туристического сезона, поступления существенно увеличатся, пишет "Деловой Петербург".

В первом квартале казна города пополнилась на 181,1 миллиона рублей туристического сбора, что составило 14,8% от целевого показателя на весь 2025 год. Новый вид налогообложения пришёл на смену прошлогоднему курортному сбору. Основное различие состоит в том, что теперь налог рассчитывается исходя из цены проживания в гостинице за сутки, в то время как раньше оплату вносили сами путешественники.

Окончательные итоги второго квартала, учитывая влияние крупных мероприятий типа Петербургского международного экономического форума и вероятного подорожания гостиничных тарифов, будут подведены не позже 28 июля. Налог уплачивается постфактум, по окончании каждого отчётного квартала.

Город рассчитывает собрать в 2025 году 1,2 миллиарда рублей туристического налога. Для достижения поставленной цели гостиничный сектор должен нарастить доходы на 87% в оставшуюся часть года. Достичь этого можно двумя путями: увеличением загрузки отелей или повышением стоимости размещения.

Прогнозируемые показатели на следующие годы выглядят амбициозно: в бюджете на 2026 год заложен объём налоговых поступлений на 40% выше текущих значений — около 1,7 миллиардов рублей. В дальнейшем темпы прироста снижаются до 31%, и к 2027 году поступления могут составить 2,2 миллиарда рублей.

Отельные операторы осведомлены, что размер ставки туристического налога ежегодно возрастёт. Сейчас они выплачивают 1% от дневной стоимости номера. Начиная с 2026 года ставка будет дифференцирована по сезону: зимой и весной (январь-март, октябрь-декабрь) она останется прежней, летом и осенью повысится вдвое — до 2%. В 2027 году ожидается дальнейший рост ставок до 1,5% и 3%.

Специалисты рынка недвижимости из IBC Real Estate отмечают, что средняя стоимость гостиничного номера в Санкт-Петербурге в 2024 году достигла отметки в 8 тысяч рублей, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Помимо возможного увеличения числа туристов, правительство рассчитывает на увеличение гостиничного фонда, что должно способствовать росту налоговых поступлений.

Фото: Piter.TV