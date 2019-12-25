Установить окончательные обстоятельства произошедшего полиция намерена после того, как состояние пострадавшего позволит провести его опрос.

Россиянин выжил после падения с 15-го этажа жилого комплекса в курортном городе Паттайя на территории Таиланда. Известно, что мужчина приземлился в расположенный на четвертом этаже этого здания открытый бассейн. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Daily News.

В СМИ пояснили, что инцидент произошел в одном из кондоминиумов, расположенных в южной части Паттайи. Прибывшие на место спасатели нашли около бассейна 30-летнего пострадавшего тяжелом состоянии. У пациента зафиксированы многочисленные ушибы и ссадины. Очевидцы успели извлечь россиянина из воды до приезда медицинской службы. Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую больницу.

При осмотре квартиры, где проживал мужчина, сотрудники полиции не обнаружили следов борьбы. В помещении найдены приспособления для употребления наркотических веществ.. Согласно предварительной версии, турист потерял равновесие на ремонтируемой площадке, где отсутствовали оконные рамы и балконные ограждения.

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Фото: Piter.tv