У пропавшего мужчину при себе нет мобильного телефона.

В Таиланде на острове Пхукет разыскивают российского туриста, пропавшего 22 ноября. Об этом сообщил местный информационный портал Phuket Info Center.

По данным издания, 74‑летний мужчина вышел из жилого комплекса утром и с тех пор его местонахождение неизвестно. Установлено, что пенсионер из Петербурга ушел без мобильного телефона.

В туристическую полицию Пхукета поступило заявление об исчезновении мужчины. По данным правоохранителей, пропал мужчина с седыми волосами ростом около 184 см. В день исчезновения он был одет в белую рубашку, кремовые джинсы и темно‑серые туфли. Информационный центр обратился к жителям и гостям района Раваи с просьбой помочь в поисках.

Ранее мы сообщали, что тело пропавшей петербурженки, которая приехала в гости к подругам в Белград, нашли в чемодане.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)