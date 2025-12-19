Российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете

Мужчина решил перейти проезжую часть в неположенном месте.

Российский путешественник погиб на Пхукете после наезда микроавтобуса. Соответствующее заявление сделали тайские журналисты из местной газеты Khaosod со ссылкой на полицию. Известно, что в момент аварии мужчина переходил прибрежную дорогу. Трагедия зафиксирована днем 9 февраля в районе Муанг. Согласно сведениям от правоохранительных органов, пострадавшего госпитализировали в больницу, но позже пациент скончался от полученных травм. Жертву ДТП идентифицировали как 39-летнего гражданина России по имени Александр Бондаренко.

Оперативники утонили, что микроавтобус двигался по дороге в момент, когда мужчина, стоявший у обочины с друзьями, внезапно попытался перейти проезжую часть. Шофер не успел остановиться, поэтому сбил препятствие со своего маршрута. Позже водителя доставили в полицейский участок для допроса. Алкотестер не выявил запрещенных веществ в его организме. В настоящее время власти Таиланда уведомили российских коллег и посольство о произошедшем. Чиновники объяснили, что разбирательство по ситуации будет продолжаться в соответствии с тайским законодательством. Тело погибшего планируют передать родственникам.

Фото и видео: Telegram / SHOT