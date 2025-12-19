В Таиланде погиб российский турист

Мужчина упал со скалы.

Российский турист погиб на территории Таиланда в результате падения со скалы во время восхождения на смотровую площадку. Трагедия произошла на острове Самуи. Соответствующими данными с журналистами поделились местные правоохранительные органы из провинции Сураттхани. В полиции уточнили, что 36-летний иностранец погиб 5 февраля, когда получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительное расследование обстоятельств смерти россиянина показало, что во время падения мужчина пытался удержаться на ногах, поэтому ухватился за ветку. Однако она сломалась и осталась в руках у путешественника. Следователи не обнаружили на теле жертвы следов насилия.

В настоящее время правоохранители Таиланда передали тело гражданина России в морг больницы Самуи для проведения вскрытия. Далее результаты исследования будут переданы в посольство России в Таиланде.

Фото: pxhere.com