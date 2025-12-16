Российский турист четыре часа плыл до берега после крушения судна в Индонезии

Мужчина смог самостоятельно добраться до земли.

Российский турист выжил после крушения судна в Индонезии. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты из новостного портала heybali.info. В СМИ уточнили, что судно затонуло около побережья острова Флорес, когда мужчина отправился на прогулку по местным водам. На небольшом катере с открытой палубой под названием "Берках Кембар" также находился капитан. В момент чрезвычайной ситуации капитан успел подать сигнал бедствия в экстренные службы. После этого на место инцидента была направлена спасательная бригада. Прибывшие к месту происшествия специалисты не обнаружили людей вблизи катера. Позже было установлено, что оба пострадавших принял решение самостоятельно добираться до берега вплавь. Им удалось достичь острова Серая. Затем оба пловца были доставлены на остров Флорес, где прошли медицинский осмотр. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Уточнчется, что в момент происшествия судно находилось примерно в четырех километрах от побережья Индонезии. Мужчинам удалось выжить. Согласно предварительным сведениям, причиной ЧП могло стать столкновение судна с рифом. В результате этой ситуации корпус катера получил повреждения и начал быстро заполняться водой. По данным Telegram-канала SHOT, на борту находился гражданин России по имени Акоб Т. По данным от местных служб, вместе с капитаном он провел в воде около четырёх часов.

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Фото: pxhere.com